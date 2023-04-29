Пропагандист выдал пострадавших в Умани за жертву обстрелов на Донбассе.

Одиозный российский пропагандист Владимир Соловьев показал новый пример беспредельного цинизма после российского ракетного удара по жилой многоэтажке в Умани.

В своем Телеграм канале он опубликовал ставшее вирусным видео, в котором раненная жительница пострадавшего дома со слезами рассказывает о ракетном ударе. Однако Соловьев не только вырезал из видео ту часть, где женщина проклинает россиян, но и подписал ролик "Жестокие обстрелы Донбасса".

Сам пост является рекламной интеграцией другого пропагандистского Z-канала. Подписчикам Соловьева предлагается перейти по ссылке и узнать, что же случилось с женщиной на видео. Там уже автор признает, что девушка пострадала от удара по Умани, а не Донбассу, но всё равно обвиняет в произошедшем ВСУ и "карму".

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Ракетный удар по Умани

В ночь на 28 апреля российские оккупанты осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Хотя силы ПВО сбили 21 из 23 ракет, одна из прорвавшихся попала в жилую многоэтажку в Умани. Дом частично обрушился.

Согласно последним данным, в результате этого удара под завалами многоэтажки погибли по меньшей мере 23 человека. Из них пятеро детей. В ходе того же обстрела другая ракета убила молодую женщину и ребенка в Днепре.

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