Сейчас спасатели проводят поквартирный обход окрестных домов.

В городе Умань проводятся аварийно-спасательные работы, на месте работает около 300 человек, среди которых спасатели, полицейские и коммунальные службы. Предварительно, в многоэтажку попала ракета Х-101.

Об этом речь идет в сообщении Нацполиции. "На данный момент мы... спасли 17 человек, из них трое детей. В настоящее время из них 9 человек находятся в больнице. На месте происшествия уже работают следственно-оперативные группы и усиленные криминалистические лаборатории", – говорится в сообщении.

Сейчас спасатели проводят поквартирный обход окрестных домов.

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"Пострадало и повреждено около 10 многоэтажных домов и в каждую квартиру мы должны зайти, чтобы убедиться в отсутствии раненых или погибших лиц. Поэтому организован весь комплекс работ", - сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Также на месте происшествия работают кинологи. Кроме того, организован штаб, который возглавляет руководитель ВГА и руководство СБУ Черкасской области. Полиция помогает Службе безопасности в документировании этого военного преступления.

Как добавил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, на месте трагедии работает штаб помощи пострадавшим.

Ракетный удар 28 апреля

Сегодня утром российские оккупанты ударили крылатыми ракетами по территории Украины. Попаданиезафиксированы в Умани Черкасской области а также в Днепре. Над Киевом ПВО сбила 11 ракет.

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