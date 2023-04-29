В настоящее время специалисты идентифицировали тела 22 погибших.

В Умани Черкасской области на месте попадания российской ракеты в жилую многоэтажку всю ночь продолжались спасательно-поисковые работы, которые идут и сейчас.

Об этом говорится в сообщении МВД. "Умань. В процессе идентификации выяснилось, что погибли пять детей: два мальчика (полтора и 16 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет). Без вести пропавшей считается одна женщина. Поиски продолжаются", - сообщил детали глава МВД Игорь Клименко.

Министр отметил, что разбор завалов продолжается. "Подтверждена гибель в результате ракетной атаки России 23 человек, из которых следователи и криминалисты полиции идентифицировали 22 тела", - сказал он.

Видео дня

Кроме этого, как уточнили в Нацполиции "по состоянию на утро... спасены 17 человек, из которых три ребенка. Ранения получили 18 человек, из них 9 госпитализированы".

В Нацполиции сообщили также, что для обогрева и питания пострадавших, а также выдачи одежды и вещей первой необходимости оборудовали три палатки. С пострадавшими работают психологи.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец добавил, что основной этап спасательных работ должны завершить к вечеру. "В больнице сейчас остаются 5 человек, среди них один тяжелый, двое - средней тяжести. Совместно с ГСЧС, городскими властями мы развернули в городе 5 пунктов оказания помощи пострадавшим. Сейчас расселили во временные помещения 176 человек", - сообщил детали Табурец.

Удар по Умани 28 апреля

Рано утром 28 апреля российские оккупанты ударили ракетами по городу Умань Черкасской области. Удар пришелся на жилую многоэтажку. Вчера целый день спасатели разбирали завалы и извлекали тела погибших.

Вас также могут заинтересовать новости: