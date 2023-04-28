На месте попадания работают все соответствующие службы.

Под утро российские оккупанты ударили крылатыми ракетами по городу Умань Черкасской области, в результате чего ранены пять человек.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. "Этим утром оккупанты атаковали Черкасскую область. У нас два попадания крылатых ракет в Умани: в жилой дом и складские здания. Последствия выясняем. На месте работают все службы", - сообщил детали глава ОВА.

Табурец добавил, что в настоящее время известно, что в результате ракетной атаки по Умани ранения получили пять человек. "Они в больнице", - отметил он.

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Как уточнила начальник сектора коммуникации Главного управления Нацполиции в Черкасской области Зоя Вовк, ракета оккупантов попала в жилую девятиэтажку.

По обновленной информации на 7:17 в Умани продолжается спасательная операция. "По информации на эту минуту, российские ракеты унесли жизни 3 человек. Еще 8 - травмированы", - сообщил Табурец.

Кроме этого, по данным мэра Днепра Бориса Филатова, в результате попаданий в городе погибли молодая женщина с ребенком. "Высокоточные под@расы снова убили в Днепре гражданских людей. Погибла молодая женщина и трехлетний ребенок", - сообщил он.

Воздушная тревога 28 апреля

Сегодня рано утром раздалась масштабная воздушная тревога. Позже стало известно, что россияне выпустили по территории Украины ракеты. Попадания были зафиксированы в Черкасской области, Днепре, а в Киеве работала ПВО.

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