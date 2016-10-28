Путин через 2,5 года решил покритиковать пропагандиста Киселева за "радиоактивный пепел"
03:42, 28 октября 2016Мир
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Россия не поддерживает риторику российского пропагандиста Дмитрия Киселева о способности превратить США в «радиоактивный пепел».
Через 2,5 года Путин вспомнил о "сказках" Киселева / Скриншот видео
Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай», передает Слон.
«Бряцать атомным оружием – самое последнее дело, это вредная риторика, и я ее не приветствую», – отметил Путин.
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Он добавил, что Россия будет придерживаться взвешенной риторики, «несмотря на все заявления, которые в полемике могут звучать на разных уровнях».
Напомним, в марте 2014 года российский пропагандист Дмитрий Киселев в эфире одного из телеканалов заявил, что Россия – единственная страна, способная превратить США в «радиоактивный пепел».
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