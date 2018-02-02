"Деукраинизировали": на фреске в московском метро украинке заменили венок на платок - журналист (фото)

11:30, 02 февраля 2018
Русский міръ
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Девушку с панно

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Об этом в своем Twitter написал известный российский журналист Алексей Венедиктов.

"Как в московском метро на станции "Киевская" при реставрации девушку с панно "деукраинизировали". Все, что ты хотел знать о них, Карл!" – говорится в его сообщении.

Также фото отреставрированных фресок опубликовал на своей странице в Facebook экскурсовод Константин Мишуровский.

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Теги: #Метро в Москве#деукраинизированное изображение