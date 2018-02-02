"Деукраинизировали": на фреске в московском метро украинке заменили венок на платок - журналист (фото)
В Москве на станции метро "Киевская" во время реставрации панно изменили изображение украинки.
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Об этом в своем Twitter написал известный российский журналист Алексей Венедиктов.
"Как в московском метро на станции "Киевская" при реставрации девушку с панно "деукраинизировали". Все, что ты хотел знать о них, Карл!" – говорится в его сообщении.
Также фото отреставрированных фресок опубликовал на своей странице в Facebook экскурсовод Константин Мишуровский.
Всі раптом звернули увагу, що на одній із оновлених фресок «Київської» Арбатсько-Покровської лінії, український вінок на голові дівчини зник і почав хусткою. М. б. повернули первісний вигляд, яким він був до реставрації у 1980-х? Конспірологи, ваш вихід! pic.twitter.com/pipVmWo7lE— Рустем Адагамов (@adagamov) February 2, 2018