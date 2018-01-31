Горячий спор о Сталине довел двух журналистов до драки в прямом эфире (видео)

00:46, 31 января 2018
Русский міръ
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Отмечается, что оппоненты обсуждали вопрос "Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить", пишет "Радио Свобода".

Шевченко заявил, что Сванидзе "плюет на могилы" советских солдат. В ответ на это Сванидзе назвал его "мерзавцем" и заявил, что ему нужно "дать по морде".

После этого между членами Совета по правам человека при президенте России началась драка.

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Теги: #Сталин Шевченко Сванидзе подрались