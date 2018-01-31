Горячий спор о Сталине довел двух журналистов до драки в прямом эфире (видео)
00:46, 31 января 2018
437 0
Шевченко заявил, что Сванидзе "плюет на могилы" советских солдат. В ответ на это Сванидзе назвал его "мерзавцем" и заявил, что ему нужно "дать по морде".
Журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались в ходе прямого эфира на радиостанции "Комсомольская правда". Видео опубликовано на YouTube-канале радиостанции.
Читайте также"Смерть Сталина" : в Минкульте РФ нашли "украинский след" в фильме
Отмечается, что оппоненты обсуждали вопрос "Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить", пишет "Радио Свобода".
Шевченко заявил, что Сванидзе "плюет на могилы" советских солдат. В ответ на это Сванидзе назвал его "мерзавцем" и заявил, что ему нужно "дать по морде".
После этого между членами Совета по правам человека при президенте России началась драка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter