Горячий спор о Сталине довел двух журналистов до драки в прямом эфире (видео)

Журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались в ходе прямого эфира на радиостанции "Комсомольская правда". Видео опубликовано на YouTube-канале радиостанции.

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Отмечается, что оппоненты обсуждали вопрос "Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить", пишет "Радио Свобода".

Шевченко заявил, что Сванидзе "плюет на могилы" советских солдат. В ответ на это Сванидзе назвал его "мерзавцем" и заявил, что ему нужно "дать по морде".

После этого между членами Совета по правам человека при президенте России началась драка.