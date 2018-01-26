В Новосибирске промоутер-"снеговик" поджег конкурента (видео)

Мужчины в костюмах якобы не поделили место для раздачи листовок. Видео рассмешило пользователей сети.

В социальных сетях большую популярность набирает видеоролик, на котором пара промоутеров не поделили место для рекламы и подрались, а в ходе драки один поджег костюм другого. Инцидент произошел в Новосибирске, а соответствующий видеоролик появился на странице видеохостинга YouTube.

Судя по видео, мужчины в костюмах якобы не поделили место для раздачи листовок и решили выяснить отношения с помощью драки.

Вначале “снеговика” противник сбил с ног и отвернулся осмотреть свой костюм, однако в тот момент сбитый промоутер поджог спину противника и еще раз толкнул. Горящего предупредили об опасности и он прыгнул на пол, чтобы его потушила охрана, появившаяся на улице.

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Напомним, ранее в Челябинске люди в костюмах героев мультфильмов Disney избили водителя.