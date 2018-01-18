Неудачное ограбление: в России грабители взорвали отделение банка, испугались и убежали без "добычи" (видео)

Изобретательные грабители в Уфе пытались ограбить отделение банка с помощью шарика с газом. Однако ограбление пошло не по плану.

На видео с камер наблюдения видно, как двое мужчин заходят в отделение с шариком, наполненным газом, сообщает ТСН. Через некоторое время грабители выходят и дистанционно взрывают бомбу.

Взрыв был настолько мощным, что грабители испугались и убежали с места преступления, забыв забрать деньги.

Как сообщал УНИАН, еще одного изобриталеного грабителя задержали недавно в Мурманской области. Ради того, чтобы украсть из магазина бутылку вина, мужчина угнал бронетранспортер.