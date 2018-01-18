Неудачное ограбление: в России грабители взорвали отделение банка, испугались и убежали без "добычи" (видео)
11:12, 18 января 2018Русский міръ
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Изобретательные злоумышленники взорвали помещение банка с помощью самодельной взрывчатки - шарика, наполненного газом.
В России пытались ограбить банк с помощью шарика с газом / кадр из видео ТСН
Изобретательные грабители в Уфе пытались ограбить отделение банка с помощью шарика с газом. Однако ограбление пошло не по плану.
На видео с камер наблюдения видно, как двое мужчин заходят в отделение с шариком, наполненным газом, сообщает ТСН. Через некоторое время грабители выходят и дистанционно взрывают бомбу.
Взрыв был настолько мощным, что грабители испугались и убежали с места преступления, забыв забрать деньги.
В российской Уфе пытались ограбить банк с помощью шарика с газом
Как сообщал УНИАН, еще одного изобриталеного грабителя задержали недавно в Мурманской области. Ради того, чтобы украсть из магазина бутылку вина, мужчина угнал бронетранспортер.
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