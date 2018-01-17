Бородай пообещал вместе с "добровольцами Донбасса" защищать убийцу трех человек в кафе на Кубани
Бывший заместитель Захарченко считает, что пьяный убийца троих человек выступал против "беспредела".
Главарь российских боевиков, глава так называемого «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай заявил, что «доброволец» расстрелявший из автомата трёх человек в Ростовской области, поступил «по-мужски, абсолютно правильно», и союз «добровольцев» будет его защищать. Об этом УНИАН сообщили в «Союзе добровольцев Донбасса».
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«Ситуация по станице Ладожской очень простая. Позиция добровольца, который расстрелял трёх человек в кафе «Огонёк» 31 декабря 2017 года, с нашей точки зрения, такова: он поступил по-человечески, по-мужски, абсолютно правильно, хоть и нарушил закон. Ситуация была настолько тяжёлой и грязной, что другого выхода у него просто не осталось», - отметил Бородай.
По его словам, на юге России довольно часто бывает, что «полиэтнические» криминальные группировки срастаются с местными правоохранительными структурами и творят беззаконие.
«При этом - беспредел часто направлен против русских. Именно русских, наиболее незащищенную часть населения, наименее вовлеченную в кланы и родовые отношения, эти полиэтнические кланы считают своей «законной добычей», - считает главарь русских боевиков.
Как сообщал УНИАН, ночью 31 декабря в кафе «Огонек» на Кубани некий А. Миронов застрелил троих человек. По данным СМИ, автомат он привез домой после того, как служил в рядах террористов «ДНР» на Донбассе. Вместе с ним в нападении участвовал член местного казачьего общества Александр Ситавичус, вооруженный ножом.
Инцидент произошел в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края РФ. По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, один из подозреваемых выстрелами из автомата убил одного из посетителей заведения и диджея. А затем снова вышел на улицу, где застрелил 18-летнего парня, который сидел в машине с друзьями.
По данным СМИ, нападавшие расстреляли представителей армянской и цыганской диаспоры. Незадолго до стрельбы в кафе произошла драка в результате конфликта бывшего боевика с другими посетителями, однако убитые в ней не участвовали. По данным следствия, убийца признал свою ошибку, и объяснил ее сильным алкогольным опьянением. Сначала он пытался убедить следствие в том, что его жертвы - виновники изнасилования.