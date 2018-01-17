Бородай пообещал вместе с "добровольцами Донбасса" защищать убийцу трех человек в кафе на Кубани

Главарь российских боевиков, глава так называемого «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай заявил, что «доброволец» расстрелявший из автомата трёх человек в Ростовской области, поступил «по-мужски, абсолютно правильно», и союз «добровольцев» будет его защищать. Об этом УНИАН сообщили в «Союзе добровольцев Донбасса».

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«Ситуация по станице Ладожской очень простая. Позиция добровольца, который расстрелял трёх человек в кафе «Огонёк» 31 декабря 2017 года, с нашей точки зрения, такова: он поступил по-человечески, по-мужски, абсолютно правильно, хоть и нарушил закон. Ситуация была настолько тяжёлой и грязной, что другого выхода у него просто не осталось», - отметил Бородай.

По его словам, на юге России довольно часто бывает, что «полиэтнические» криминальные группировки срастаются с местными правоохранительными структурами и творят беззаконие.

«При этом - беспредел часто направлен против русских. Именно русских, наиболее незащищенную часть населения, наименее вовлеченную в кланы и родовые отношения, эти полиэтнические кланы считают своей «законной добычей», - считает главарь русских боевиков.

Как сообщал УНИАН, ночью 31 декабря в кафе «Огонек» на Кубани некий А. Миронов застрелил троих человек. По данным СМИ, автомат он привез домой после того, как служил в рядах террористов «ДНР» на Донбассе. Вместе с ним в нападении участвовал член местного казачьего общества Александр Ситавичус, вооруженный ножом.

Инцидент произошел в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края РФ. По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, один из подозреваемых выстрелами из автомата убил одного из посетителей заведения и диджея. А затем снова вышел на улицу, где застрелил 18-летнего парня, который сидел в машине с друзьями.

По данным СМИ, нападавшие расстреляли представителей армянской и цыганской диаспоры. Незадолго до стрельбы в кафе произошла драка в результате конфликта бывшего боевика с другими посетителями, однако убитые в ней не участвовали. По данным следствия, убийца признал свою ошибку, и объяснил ее сильным алкогольным опьянением. Сначала он пытался убедить следствие в том, что его жертвы - виновники изнасилования.