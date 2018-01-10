На Кубани бывший боевик "ДНР" после драки в кафе застрелил людей, которые не участвовали в драке

Около двух часов ночи 31 декабря в кафе "Огонек" на Кубани некий А. Миронов застрелил троих человек. По данным СМИ, автомат он привез домой после того, как служил в рядах террористов "ДНР" на Донбассе. Вместе с ним в нападении участвовал член местного казачьего общества Александр Ситавичус, вооруженный ножом.

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Инцидент произошел в станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края РФ. По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, один из подозреваемых выстрелами из автомата убил одного из посетителей заведения и диджея. А затем снова вышел на улицу, где застрелил 18-летнего парня, который сидел в машине с друзьями.

У 32-летнего и 34-летнего мужчин перед нападением возник конфликт с посетителями кафе, переросший в драку. Согласно показаниям бывшего боевика, он застрелил людей, которые с ним не конфликтовали. По его словам, так получилось из-за алкогольного опьянения.

Как сообщал УНИАН, ранее басист любимой группы Путина "Любэ" умер в баре после того, как во время разговора о Донбассе неизвестный нанес ему удар в голову. В октябре минувшего года суд принял решение не отправлять виновника в тюрьму.