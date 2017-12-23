Российские коммунисты выдвинули кандидатом в президенты председателя совхоза

Кандидатом от КПРФ на предстоящих президентских выборах в России стал директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Во время тайного голосования его кандидатуру поддержало большинство делегатов партии.

Читайте такжеВ России официально стартовала президентская избирательная кампанияГрудинин не входит в КПРФ, но неоднократно называл себя приверженцем идей партии. До 2010 года Грудинин был членом партии «Единая Россия».

Коммунисты заняли второе место после правящей партии «Единая Россия», которая поддерживает Владимира Путина, на парламентских выборах в 2016 году. Но они набрали тогда только 19% голосов.

Кроме того, 23 декабря «Единая Россия» пообещала свою полную поддержку Владимиру Путину, который, как ожидается, победит на предстоящих выборах. Выступая на съезде «Единой России», Путин пообещал предложить больше стимулов для бизнеса, бороться с коррупцией и давать больше средств на систему здравоохранения и образование.

Партия «Гражданская инициатива» сегодня также официально выдвинула журналистку и телеведущую Ксению Собчак своим кандидатом на выборах.

Выборы президента России запланированы на 18 марта.