Собчак обнародовала предвыборную программу: есть и пункты об Украине

Российская телеведущая Ксения Собчак внесла в свою предвыборную программу пункты о прекращение войны на Донбассе и проведении второго «референдума» в Крыму.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в части документа, посвященной внешней политике, есть раздел «Прекращение необъявленных войн и конфликтов».

«Россия устала от войн, милитаризма и ситуации «осажденной крепости», навязанных нам нынешней властью. Мы должны прекратить гибридную войну, которую сейчас ведет наша страна на востоке Украины. Мы настаиваем на незамедлительном возвращении на родину российских военнослужащих, в любом статусе присутствующих сейчас на территории Украины и Сирии. Необходимо незамедлительно обнародовать списки всех погибших на необъявленных войнах», - говорится в документе.

Также отмечается, что в РФ необходимо остановить пропаганду войны, формирование атмосферы ненависти и тотального противостояния в российском обществе, культивирование образа врага.

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«Необходимо вернуть на родину всех военнослужащих, находящихся в плену в Украине. В качестве акта доброй воли и демонстрации российской готовности к конструктивным переговорам о ситуации на востоке Украины украинские граждане, задержанные российской армией и спецслужбами в рамках этого конфликта, должны быть освобождены без предварительных условий», - говорится в документе.

Кроме того, в программе заявляется, что возрождение демократии в России невозможно без решения вопроса о Крыме.

«Крым, согласно международному праву, является территорией Украины. Возможно, большая часть его жителей сегодня — русскоязычные граждане России, воспринимающие свою республику субъектом РФ. Для разрешения создавшейся ситуации может быть проведен референдум, порядок которого должен быть согласован Россией, Украиной и международным сообществом. Референдуму должен предшествовать период свободной общественной дискуссии и агитации на протяжении не менее года с момента согласования порядка проведения референдума», - говорится документе.

Ранее в своих публичных выступлениях Ксения Собчак уверяла, что согласно нормам международного права Крым принадлежит Украине.

Как сообщал УНИАН, в октябре Собчак объявила об участии в выборах президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года – в четвертую годовщину аннексии Крыма.