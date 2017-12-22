В центре Москвы установят четырехметровый памятник патриарху Кириллу

У Храма Христа Спасителя в Москве установят памятники патриархам Русской православной церкви. Как сообщает издание "Известия" со ссылкой на распоряжение мэра Москвы, все 16 монументов будут бронзовыми, высотой около 4 м.

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Автор 16 скульптур патриархов Салават Щербаков рассказал РБК, что это не памятники, а «портретные фигуры». Скульптурный комплекс установят на стилобате храма Христа Спасителя к 100-летию восстановления патриаршества в РПЦ. В конце ноября 2017 года на этом месте были установлены первые три изображения патриархов Иова, Гермогена и Тихона.

На вопрос РБК, как патриарх Кирилл относится к установке своего изваяния в центре Москвы, заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе ответил, что «патриарх положительно относится к проекту в целом».

Как сообщал УНИАН, в ноябре в неудачном запуске ракеты "Союза-2.1б" в России усмотрели вину священника.