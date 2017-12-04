Филипп Киркоров объявил, что будет участвовать в Евровидении-2018

17:03, 04 декабря 2017
Русский міръ
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Киркоров объявил, что будет продюсировать участника "от дружественной страны". СМИ предположили, что речь может идти о представлении Беларуси.

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Российский певец Филипп Киркоров заявил, что примет участие в песенном конкурсе "Евровидение-2018" в качестве продюсера. При чем продюсировать он планирует участника не из России, пишут  "Дни.ру".

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"На днях на меня вышли с предложением от одной дружественной нам страны, и я согласился продюсировать его участника, – заявил Киркоров. – Моя Dream Team сделает все возможное для блестящего номера – от песни до постановки".

Выслушав комментарий Киркорова, СМИ предположили, что речь может идти о представлении Беларуси.

Как сообщал УНИАН, экс-солист Sex Pistols заявил о планах представить Ирландию на Евровидении-2018.

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Теги: #Евровидение-2018#Киркоров на Евровидении