Филипп Киркоров объявил, что будет участвовать в Евровидении-2018

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что примет участие в песенном конкурсе "Евровидение-2018" в качестве продюсера. При чем продюсировать он планирует участника не из России, пишут "Дни.ру".

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"На днях на меня вышли с предложением от одной дружественной нам страны, и я согласился продюсировать его участника, – заявил Киркоров. – Моя Dream Team сделает все возможное для блестящего номера – от песни до постановки".

Выслушав комментарий Киркорова, СМИ предположили, что речь может идти о представлении Беларуси.

Как сообщал УНИАН, экс-солист Sex Pistols заявил о планах представить Ирландию на Евровидении-2018.