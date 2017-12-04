Евровидение-2018: экс-солист Sex Pistols заявил о планах представить Ирландию в песенном конкурсе

Экс-фронтмен панк-группы Sex Pistols Джон Лайдон, более известный как Джонни Роттен, намерен принять участие в Евровидении-2018 от Ирландии. Об этом он рассказал изданию The Irish Sun.

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"Для меня было бы большой честью представлять Ирландию на песенном конкурсе Евровидение", - сказал Лайдон. Сообщается, что песню для музыканта написал композитор Ниал Муни. По его словам, композиция называется Pleased To Meet You ("Приятно познакомиться") и содержит элементы панк-рока и кантри.

Как сообщил менеджер Лайдона Джон "Рэмбо" Стивенс, исполнитель запишет песню вместе со своей группой Public Image Limited. Затем она будет направлена на рассмотрение телеканалу RTE, который занимается отбором участника от Ирландии. Вместе с тем, The Irish Sun со ссылкой на инсайдеров отмечает, что руководство канала не в восторге от этой идеи.