Российский философ: в биографии Путина говорится, что Бог дважды не пустил его на Афон

"Не удержался и купил в ларьке на Курском вокзале биографию Путин с картинками. Дешевое издание на серой бумаге", - написал российский философ и журналист Максим Горюнов на своей странице в Facebook.

"Пишут, что дед Путина, легендарный Спиридон Путин, в самом деле был поваром Ленина и Сталина. Когда Сталин с Берией решали, сколько надо расстрелять, Спиридон готовил им, к примеру, отбивные", - пересказал один из эпизодов книги Горюнов.

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"В первую поездку Путина на Афон разыгралась буря и он не смог посетить монастырь. Во вторую в России случилась теракт [в Беслане 1 сентября 2004 года] и пришлось вернуться. Только в третью он добрался до святой горы", - изложил факты философ.

Он предположил, что целевой читатель книги - "угрюмый вахтёр из ранней электрички Петушки - Москва". "Это биография как бы говорит вахтёру из Петушков: перед тобой могущественное чудовище, которое Бог дважды не пустил на Афон. Подумай, что оно с тобой сделает, если ты начнёшь бузить. Представь, как его дед делал отбивные для Иосифа Виссарионовича, и смирись", - подчеркивает Горюнов.

Как сообщал УНИАН, недавно оставшийся без денег российский пенсионер попросил Путина выкопать ему могилу и купить гроб.