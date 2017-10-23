Поднялся, быстро прошел и молниеносно порезал ножом: журналисты рассказали детали нападения на ведущую "Эха Москвы"

Коллеги журналистки и ведущей «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр, которую злоумышленник ударил ножом прямо в офисе радиостанции, рассказали детали нападения. Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на слова коллеги Ольги Бычковой.

"Вошел какой-то мужчина, брызнул газовым баллончиком охраннику. Поднялся вверх, быстро прошел и молниеносно ножом порезал Таню. Вокруг были люди, которые сразу ее повели, вызвали скорую, его скрутили, положили на пол, он попутно порезал охранника, ну и далее приехала полиция", - приводит издание цитату Бычковой.

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Также Бычкова отметила, что после нападения ее коллега была в сознании и могла идти самостоятельно.

Как сообщал УНИАН ранее, в российской столице совершено нападение на ведущую «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, ее ударили ножом в горло.

«Мужчина, который ворвался на радиостанцию, ударил ножом в горло ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Он задержан охраной и передан полиции. По словам врачей, угрозы для жизни Татьяны нет. Однако ей поставлен катетер, и она госпитализирована», - йдшлося в сообщении радиостанции.