Каждый пятый россиянин готов проголосовать за вымышленного кандидата в президенты, "одобренного" Путиным

В России во время опроса граждан, за кого они собираются проголосовать на выборах президента страны в 2018 году, "выдвинули" ненастоящего кандидата, которого якобы поддержал нынешний глава государства Владимир Путин. За несуществующего кандидата Андрея Семенова готовы проголосовать 18% россиян, говорится в результатах эксперимента, который провел "Левада-центр".

Также отмечается, что 15% опрошенных были готовы голосовать за него, несмотря на то, что ничего о нем раньше не слышали.

В то же время среди настоящих кандидатов, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 60% россиян проголосовали бы за Путина, 3% - за лидера КПРФ Геннадия Зюганова и по 2% - за лидера ЛДПР Владимира Жириновского и основателя ФБК Алексея Навального.

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Как отмечается, эксперимент с вопросом про несуществующего кандидата "проводился для понимания того, насколько авторитет действующего президента распространяется на сферу электоральных установок россиян".

Как сообщал УНИАН, президентские выборы в России хотят перенести на день оккупации Крыма.