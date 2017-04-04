Президентские выборы в России хотят перенести на день оккупации Крыма

В парламент России сегодня внесли поправки о переносе даты выборов президента России в 2018 г. с 11 по 18 марта. Об этом сообщают «РИА Новости».

Издание сообщает, что выборы президента РФ проходили во второе воскресенье марта. Впрочем, согласно поправкам, если второе воскресенье является совмещенным с послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников, то день голосования переносится на следующее, то есть третье воскресенье месяца.

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Следовательно, в 2018 г. Выборы состоятся 18 марта и могут совпасть с годовщиной оккупации Крыма Россией.

***Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум о его самоопределении". Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.