В РФ солдаты отмечали окончание курсов выживания и устроили кровавую массовую драку

В воинской части № 31612 в городе Елань Свердловской области России 1 августа произошла массовая драка, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Сообщается, что в драке ранения получили более десяти человек - "несколько военнослужащих, а также разнимавший контрактников младший офицер", передает РБК.

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По данным источников портала Ura.ru, в драке приняли участие присланные в учебный центр военнослужащие из Тувы. Группу из 60 военнослужащих в Свердловскую область прислали для прохождения курсов выживания. Перед отъездом солдаты достали алкоголь, чтобы отметить окончание курсов. После этого они по не уточненным причинам напали на казарму, в которой находились около 100 военнослужащих воинской части.

В результате, по данным портала, ножевые ранения получили 13 контрактников и один офицер. Пострадавших уже доставили в госпиталь. По словам источника, для расследования обстоятельств произошедшего в воинскую часть была направлена рабочая группа офицеров Центрального военного округа.

В пресс-службе ЦВО опровергли употребление военнослужащими алкоголя. Также военные опровергли сообщения о применении холодного оружия в конфликте.