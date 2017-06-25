Командир "полка" террористов сломал нос подчиненному за отказ подписывать новый контракт – разведка

На временно оккупированной территории Донецкой области командир террористического полка сломал нос своему подчиненному, который отказывался подписывать новый контракт на прохождение службы.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook, в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов российско-террористических войск продолжает расти недовольство деятельностью российской оккупационной власти и методами управления кадровых офицеров вооруженных сил РФ.

«24 июня с.г. во время проведения воспитательной беседы, связанной с отказом подписывать новый контракт на прохождение службы, командир 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК сломал нос одному из подчиненных военнослужащих, что вызвало возмущение личного состава подразделения», - сообщили в управлении разведки.

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Кроме того, отмечается, что среди гражданского населения на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей растет недовольство действиями военнослужащих российских оккупационных войск, которые в служебное время находятся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

«22 июня с.г. военнослужащий 6-го отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК, находясь в состоянии наркотического опьянения за рулем автомобиля, совершил ДТП. 23 июня с.г. задержан командир одной из рот 2 АК, который управлял грузовым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», - сообщает разведка.