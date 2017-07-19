В России двое столичных бездомных четыре года шиковали на украденные 12 миллионов рублей
17:25, 19 июля 2017Русский міръ
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Ограбить предпринимателя бездомным удалось еще в конце 2012 года в районе Кутузовского проспекта: тогда они прямо на улице вырвали у мужчины сумку, в которой оказались деньги.
Иллюстрация / REUTERS
Двое московских бездомных смогли безбедно прожить четыре года на украденные у столичного бизнесмена 12 миллионов рублей. Об этом в среду, 19 июля, сообщает телеграм-канал Mash.
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Ограбить предпринимателя бездомным удалось еще в конце 2012 года в районе Кутузовского проспекта: тогда они прямо на улице вырвали у мужчины сумку, в которой оказались деньги. После этого бездомные смогли несколько лет наслаждаться жизнью. Часть украденной суммы они отправили своим родственникам в Грузию.
Когда деньги закончились, мужчины снова решили обогатиться незаконным способом и пошли на грабеж. Однако в этот раз их задержали сотрудники полиции.
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