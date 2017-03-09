В Киеве подросток пытался украсть для девушки розы на сумму более 3 тысяч гривен

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Отмечается, что событие произошло в подземном переходе возле станции метрополитена «Нивки». Дождавшись, пока продавцы отвлеклись, молодой человек выхватил из вазы охапку роз и побежал прочь. На крики потерпевших о помощи прибежали участковые офицеры полиции, которые находились неподалеку. Парня доставили в управление полиции.

Читайте такжеЦветочная лихорадка перед 8 марта (фоторепортаж)

По заявлению потерпевших следователи начали уголовное производство по ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины.

«В присутствии своих родных подросток признался в содеянном и рассказал, что взял цветы, чтобы подарить своей подруге. Вещественные доказательства - 76 роз стоимостью почти 3200 грн - изъяты и возвращены владельцам», - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения 15-летнему уроженцу Винницы в совершении грабежа. В настоящее время он отпущен домой под личное обязательство.