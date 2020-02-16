Протоиерей РПЦ назвал гражданских жен “бесплатными проститутками”

Представитель РПЦ утверждает, что мужчины относятся к женщинам в гражданском браке как к “временной утехе”.

Глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал женщин, которые вступают в гражданский брак.

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"У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и всё, а так тебя никто за жену не считает", - цитирует “Интерфакс” заявление Смирнова на встрече с участниками православного сообщества "OrthodoxBRO".

По словам священника, в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин.

"Как так может быть? Да очень просто: те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней как к жене - ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда", - заключил представитель РПЦ.

Ранее Смирнов заявил, что женщины глупее мужчин.

"Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость", - отметил он в эфире "Радио Радонеж".