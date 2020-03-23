В России хотят через телефоны отслеживать людей, которые контактировали с зараженными коронавирусом
Премьер-министр России Владимир Мишустин поручил в течение пяти дней разработать систему, которая отслеживала бы местонахождение людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом SARS-CoV-2, с помощью мобильной геолокации.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Reuters.
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Предполагается, что система будет отправлять людям оповещения, если они встречались с кем-то из инфицированных коронавирусом, а также передавать соответствующую информацию в региональные антикризисные штабы, созданные для борьбы с эпидемией SARS-CoV-2.
В Кремле и коммуникационном регуляторе РФ — Роскомнадзоре — уверяют, что такие меры не нарушают законов.
По последним данным, в России 438 случаев заражения коронавирусом, в том числе один летальный. Больше всего инфицированных в Москве — 262.
По состоянию на утро 23 марта в мире официально зарегистрировано 339 259 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 14 706 смертей и 98 834 случая, когда пациенты успешно выздоровели после заражения.