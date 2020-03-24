Коронавирус в России: двое мужчин сбежали из-под карантина, улетев в другой город

Им грозит административная ответственность.

В российском Екатеринбурге разыскивают двух пациентов, которые ранее сбежали из больницы в Сочи. Там они находились на карантине.

Об этом сообщает "Коммерсант". Как отмечается, ранее они посещали США и Испанию, но сдавать анализы на коронавирус отказались и сбежали из больницы.

По информации российских СМИ, в Екатеринбург они улетели на самолете. Информацию о побеге подтвердили в оперативном штабе Свердловской области.

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"Действительно, в управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило уведомление от коллег из Краснодарского края, в котором говорится о нарушении двумя гражданами режима наблюдения. Проводится комплекс мероприятий по поиску этих людей. Им грозит административная ответственность за нарушение режима изоляции",- говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в России хотят через телефоны отслеживать людей, которые контактировали с зараженными коронавирусом.