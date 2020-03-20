В России пациент зарезал соседа по тубдиспансеру

Во время обхода врач обнаружила в одной из палат тело 66-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

В Астрахани Российской Федерации пациент туберкулезного диспансера зарезал соседа по палате.

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Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, 19 марта при обходе пациентов в тубдиспансере врач обнаружила в одной из палат тело 66-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Она обратилась в правоохранительные органы.

По подозрению в убийстве был задержан 44-летний сосед по палате. По предварительным данным, между убитым и подозреваемым возник конфликт, в ходе которого один из оппонентов был убит.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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