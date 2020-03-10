В России мужчина разгромил молотком около десятка плазм и попал на видео

По факту инцидента назначена проверка.

В Томске Российской Федерации местный житель пришел в магазин электроники и разгромил молотком около десятка широкоформатных телевизоров.

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Видео с камер наблюдения опубликовало сетевое издание vtomske.ru.

Инцидент произошел утром во вторник, 10 марта. На записи видно, что мужчина разбил около десятка широкоформатных телевизоров.

В региональном управлении МВД сообщили, что по факту инцидента назначена проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщал УНИАН, в российском городе Сочи мужчины в платьях и на каблуках побили охранников торгово-развлекательного центра.