В России мужчина разгромил молотком около десятка плазм и попал на видео
18:48, 10 марта 2020Русский міръ
310 0
По факту инцидента назначена проверка.
Инцидент произошел в томском магазине электроники / скриншот из видео
В Томске Российской Федерации местный житель пришел в магазин электроники и разгромил молотком около десятка широкоформатных телевизоров.
Читайте такжеВыпившая российская школьница искусала сотрудников полиции
Видео с камер наблюдения опубликовало сетевое издание vtomske.ru.
Инцидент произошел утром во вторник, 10 марта. На записи видно, что мужчина разбил около десятка широкоформатных телевизоров.
В региональном управлении МВД сообщили, что по факту инцидента назначена проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Как сообщал УНИАН, в российском городе Сочи мужчины в платьях и на каблуках побили охранников торгово-развлекательного центра.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter