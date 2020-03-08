В России мужчины в платьях и на каблуках побили охранников (видео)
21:13, 08 марта 2020Русский міръ
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Причиной драки стало то, что посетители якобы пытались что-то украсть из магазина.
Инцидент произошел накануне 8 марта / скриншот из видео
В российском городе Сочи мужчины в платьях и на каблуках побили охранников торгово-развлекательного центра.
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Видео инцидента появилось в сообществе «ЧП в Сочи» в соцсети «Вконтакте», которая запрещена в Украине.
Инцидент произошел накануне 8 марта. По словам очевидцев, стычка началась после конфликта между охранниками ТРЦ и группой мужчин в женской одежде.
Причиной драки стало то, что посетители якобы пытались что-то украсть из магазина.
Хулиганов попытались задержать, что стало причиной конфликта. Позже на место происшествия прибыла полиция.
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