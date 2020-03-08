В России мужчины в платьях и на каблуках побили охранников (видео)

Причиной драки стало то, что посетители якобы пытались что-то украсть из магазина.

В российском городе Сочи мужчины в платьях и на каблуках побили охранников торгово-развлекательного центра.

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Видео инцидента появилось в сообществе «ЧП в Сочи» в соцсети «Вконтакте», которая запрещена в Украине.

Инцидент произошел накануне 8 марта. По словам очевидцев, стычка началась после конфликта между охранниками ТРЦ и группой мужчин в женской одежде.

Причиной драки стало то, что посетители якобы пытались что-то украсть из магазина.

Хулиганов попытались задержать, что стало причиной конфликта. Позже на место происшествия прибыла полиция.

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