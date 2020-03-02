Упоминание о Боге и табу на однополые браки: Путин внес порцию поправок в Конституцию РФ

Одна из поправок закрепляет, что браком может считаться только союз мужчины и женщины.

Президент России Владимир Путин внес поправки к законопроекту об изменениях в Конституции.

Читайте такжеПутин может не ответить за преступления: в России выступили с соответствующим предложениемОб этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, отмечается в сообщении Telegram-канале «Говорит Москва».

В частности, некоторые из поправок касаются упоминания Бога в Конституции, и что браком исключительно считается союз мужчины и женщины.

В остальных поправках значится следующее: запрет на отчуждение территорий, русский народ признается «государствообразующим», не допущение «умаления подвига народа в Великую Отечественную войну».

Кроме того, одной из поправок Путин предложил внести в основной закон положение о преемственности РФ в отношении СССР, еще одной – запретить госслужащим иметь иностранные счета и гражданство.

Ранее УНИАН сообщал, как Путин впервые рассказал о своих двойниках.