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Упоминание о Боге и табу на однополые браки: Путин внес порцию поправок в Конституцию РФ

17:26, 02 марта 2020
Русский міръ
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Владимир Путин / фото REUTERS

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В частности, некоторые из поправок касаются упоминания Бога в Конституции, и что браком исключительно считается союз мужчины и женщины.

В остальных поправках значится следующее: запрет на отчуждение территорий, русский народ признается «государствообразующим», не допущение «умаления подвига народа в Великую Отечественную войну».

Кроме того, одной из поправок Путин предложил внести в основной закон положение о преемственности РФ в отношении СССР, еще одной – запретить госслужащим иметь иностранные счета и гражданство.

Ранее УНИАН сообщал, как Путин впервые рассказал о своих двойниках.

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