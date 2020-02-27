Путин впервые рассказал о своих двойниках
10:23, 27 февраля 2020Русский міръ
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Идея взять двойника возникла в окружении Путина еще в начале 2000 года.
REUTERS
Российский президент Владимир Путин признался, что идея привлечь двойника ради безопасности возникла еще в начале 2000-х, но он утверждает, что от нее отказался.
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Об этом Путин рассказал российскому агентству ТАСС.
«Идея возникла, но я отказался от двойников», – сказал Путин. По его словам, «это было в тяжелые времена борьбы с терроризмом».
Путин добавил, что его хотели заменить двойником на мероприятиях в местах, где «главе государству находиться опасно».
Как сообщал УНИАН, глава российского МИД Сергей Лавров обозвал «больными девочками» грузинских журналисток, которые хотели задать ему несколько вопросов.
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