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"Зарево видно с разных точек": в РФ произошел взрыв на газопроводе (видео)

02:47, 26 февраля 2020
Русский міръ
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Как сообщает КП со ссылкой на МЧС, изначально спасатели не могли определить место взрыва и не знали, куда ехать.

"Зарево этого пожара видно с разных точек Пермского края", - сообщил источник.

Для выяснения места ЧП задействовали огнеборцев с нескольких районов.

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Произошедшее прокомментировали в компании, обслуживающей участок газопровода.

"Сегодня в 18.46 по московскому времени в Горнозаводском городском округе произошел разрыв магистрального газопровода "Прогресс" с возгоранием газа", - сообщили в компании "Трансгаз Чайковский".

Там добавили, что пострадавших в результате взрыва нет, а в компании готовятся к проведению восстановительных работ.

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