Российского профессора-расчленителя Соколова признали психически здоровым

Специалисты также считают, что убийство не могло произойти в состоянии аффекта.

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, признан вменяемым.

Читайте такжеРоссийский историк оправдался за убийство аспирантки: "превратилась в существо из страшной сказки"К такому выводу, пришли эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, обследовавшие Соколова, сообщает Meduza.

«Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает», – говорится в документах.

Также специалисты считают, что убийство не могло произойти в состоянии аффекта – состоянии сильного душевного волнения. Такая квалификация могла бы смягчить наказание для историка.

Адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой, подтвердила результаты экспертизы.

Как сообщал УНИАН, Олега Соколова задержали в ноябре 2019 года в Петербурге, в его рюкзаке обнаружили две отпиленные женские руки. Соколов признался, что убил и расчленил свою бывшую студентку Анастасию Ещенко, с которой его связывали близкие отношения. Адвокат Соколова Александр Почуев заявлял, что не исключает «и версию самооговора» его подзащитного и иные версии преступления, «вплоть до мистических».