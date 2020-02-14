Россияне попросили помощи у шамана для обустройства парковки (фото)

Местные власти проблему людей игнорируют.

Жители города Агидель (Башкирия, РФ) попросили помощи у шамана в вопросе обустройства у них во дворе парковки.

Как сообщает bash.news, жители города убеждены, что именно шаман может им помочь в данном вопросе. Проблема заключается в нехватке мест для парковки возле жилого дома на улице Молодежной. Для обсуждения вопроса собрались инициативные местные жители. Они принесли плакаты, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме: во дворе совсем нет парковок. Горожанам приходится парковаться на газоне, но из-за нового закона они опасаются, что автолюбителям придется платить штрафы за эту вынужденную стоянку.

По итогам собрания жители решили обратиться за помощью к шаману. Отмечается, что ранее планировалось расширение проезжей части для парковки, но люди от этого отказались. Сейчас горожане остановились на идее создания парковочных мест в формате экогазона.

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