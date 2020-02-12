В России чиновники на неделю заказали "духовный поезд" укреплять "единство нации"

В поезде по городам и селам будут колесить священники, врачи, социальные работники и артисты.

В Новосибирской области России Министерство региональной политики объявило аукцион на организацию акции «Поезд за духовное возрождение России».

Об этом пишет NGS.ru.

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По задумке священники, врачи, социальные работники, а также артисты на специальном поезде с 24 по 30 апреля проедутся по городам и селам области. Кроме того, подрядчик, который возьмется за организацию этой акции, обязан будет провести не менее 10 концертов в регионе.

Указывается, что цель акции – «укрепление единства российской нации, нравственных основ в обществе и гармонизация межнациональных отношений».

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