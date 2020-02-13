РФ оштрафовала Twitter на 4 миллиона рублей за отказ хранить базы данных у них

Решению предшествовало возбуждение административного дела Роскомнадзором в отношении Facebook, Inc и Twitter Inc.

Суд Москвы оштрафовал Twitter на 4 миллиона рублей за отказ компании локализовать базы данных россиян на территории России.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

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Судьи признали «иностранное юридическое лицо Twitter Inc. в правонарушении по статье о невыполнении оператором во время сбора персональных данных, предусмотренной законодательством РФ обязанности записывать, систематизировать, накапливать и хранить данные россиян с использованием баз, которые находятся на территории России».

Отмечается, что решению предшествовало возбуждение административного дела Роскомнадзором в отношении Facebook, Inc и Twitter Inc. Эти компании, по словам федеральных органов РФ, своевременно не выполнили требования о локализации баз данных российских пользователей на российских серверах.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ требует предоставить им доступ к личной переписке россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.