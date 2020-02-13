Жириновский решил бороться с микробами и собирать "пробы грязи" в Госдуме (видео)

Он намерен установить, у кого из депутатов самые грязные столы.

Российский депутат, лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил в Госдуме в белых перчатках и призвал всех чиновников последовать его примеру, чтобы «защитить себя от микробов».

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Жириновский привел в пример ситуацию на теплоходе Diamond Princess, который стоит в порту Японии уже больше недели из-за обнаруженного у пассажиров коронавируса: «Больше всего микробов на поручнях».

«Поэтому я всем рекомендую – никаких рукопожатий. Но чем перчатки вас сохранят? Ученые уже подсчитали – более 30 тысяч микробов на наших руках. Потом они скажутся, сразу никто не заболеет. Но они постепенно проникают в организм, ослабляют его. Посмотрите: белые перчатки уже надели депутаты фракции ЛДПР. Все 40 будут в белых перчатках», – заявил Жириновский.

Также Жириновский сообщил, что намерен попросить уборщиц «пройти по всем поручням»: «Уборщиц попрошу брать пробы грязи на ваших столах отдельно, чтобы было четыре пробы. Мы увидим, в какой фракции больше микробов. Я заранее говорю, что у ЛДПР наиболее чистые столы, потому что никто не здоровается, и в ближайшие дни все наденут перчатки».

Жириновский пришёл в Госдуму в белых перчатках и прочитал депутатам лекцию про борьбу с вирусами pic.twitter.com/gnqy2MtFRF — Я это... (@QqaIzP93KRVx34o) February 13, 2020

Ранее УНИАН сообщал, как Жириновский два года назад проболтался о конституционной реформе Путина.