Испугался коронавируса: на встрече с Путиным журналистов проверяли тепловизорами
09:09, 07 февраля 2020Русский міръ
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В Кремле теперь добавили еще одну процедуру проверки – измерение температуры тепловизором.
REUTERS
В Кремле (Россия) ввели новые меры безопасности в связи с распространением нового типа пневмонии, вызванного коронавирусом.
Об этом сообщает российский Интерфакс.
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По словам журналистов, в Кремле теперь добавили еще одну процедуру проверки – измерение температуры тепловизором.
В Федеральной службе охраны появление тепловизоров комментировать отказались. Но подчеркнули, что осмотр был одинаков для всех посетителей – и журналистов, и гостей события с участием президента РФ.
Как сообщал УНИАН, россиян, которых грузовыми самолетами эвакуировали из китайского Уханя, разместили в строгий карантин на две недели. Выходить из своих комнат в тюменском санатории «Градостроитель» им строго запрещено.
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