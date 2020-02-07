Испугался коронавируса: на встрече с Путиным журналистов проверяли тепловизорами

В Кремле теперь добавили еще одну процедуру проверки – измерение температуры тепловизором.

В Кремле (Россия) ввели новые меры безопасности в связи с распространением нового типа пневмонии, вызванного коронавирусом.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

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По словам журналистов, в Кремле теперь добавили еще одну процедуру проверки – измерение температуры тепловизором.

В Федеральной службе охраны появление тепловизоров комментировать отказались. Но подчеркнули, что осмотр был одинаков для всех посетителей – и журналистов, и гостей события с участием президента РФ.

Как сообщал УНИАН, россиян, которых грузовыми самолетами эвакуировали из китайского Уханя, разместили в строгий карантин на две недели. Выходить из своих комнат в тюменском санатории «Градостроитель» им строго запрещено.