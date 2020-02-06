Карантин в России: вывезенных из Китая россиян держат в оцеплении ”омоновцев”

За выход из комнаты срок карантина начинают отсчитывать заново.

Россиян, которых грузовыми самолетами эвакуировали из китайского Уханя, поместили в строгий карантин на две недели. Выходить из своих комнат в тюменском санатории «Градостроитель» им строго запрещено.

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Канал “360” поговорил с помещенными в карантин людьми. Один из вернувшихся из Китая туристов заметил, что за соблюдением карантина строго следят. Из комнат выходить нельзя: если контактируешь с кем-то за ее пределами, то срок изоляции начинают отсчитывать заново. Это подтвердила и девушка, которая также находится в санатории.

«Нам сказали, что мы имеем право находиться только в комнатах. Если кто-то выйдет, то к карантину добавляется 14 дней. <…> Персонал тоже обязан проживать с нами на территории. И в течение 14 дней их никто не выпустит. Они тоже не имеют никакого доступа в город», — поделилась россиянка.

По ее словам, в санатории хорошо кормят. Еду пришлось долго ждать только накануне вечером. Еду и воду приносят прямо в комнаты.

«Вчера нас забрали с самолета, дали дезинфицирующие салфетки — протереть ручную кладь. Багаж забрали и до сих пор не отдали. Скорее всего, до конца карантина нам его и не отдадут. Они (чемоданы — прим. ред.) прошли дезинфекцию и стоят сейчас или в фойе, или где-то в корпусе. Всю ночь стояли на улице», — добавила она.

Для людей в карантине действуют строгие правила, им ничего нельзя передавать.

«Тут есть мыло, шампунь, все простое. Мне, допустим, нужен бальзам для волос, не могу его никак достать. Передавать нельзя. На входе на территорию санатория стоит ОМОН, всех разворачивают обратно», — пожаловалась девушка.

Весь персонал санатория, по ее словам, работает в спецодежде. Тела закрыты комбинезонами, перчатками и бахилами до колен. На глазах — маска-респиратор.

На данный момент ни у кого из эвакуированных россиян симптомы вируса не проявились. Людям периодически измеряют температуру и берут анализы.

Накануне сообщалось, что эвакуация россиян и белорусов из Китая из-за распространения в стране смертельного коронавируса проходит в нечеловеческих условиях. Людей погрузили в грузовые самолеты ВКС, в которых не оборудованы даже туалеты.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 12 суток. Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.

По состоянию на утро 6 февраля от нового типа пневмонии, который вызывает коронавирус, умерло 565 человек. Одновременно 1198 больных вылечили.