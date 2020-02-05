В Петербурге бабушка задушила соседа, который домогался ее под виагрой

Пожилая женщина периодически заходила к своему соседу в гости, с которым у нее были не только дружеские отношения.

В Санкт-Петербурге 67-летняя женщина задушила подушкой своего 70-летнего соседа, который приставал к ней с интимными предложениями.

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Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Пожилая женщина периодически заходила к своему соседу в гости, с которым у нее были не только дружеские отношения. Во время очередного визита мужчина употребил виагру и начал приставать к соседке, но в ответ получил отказ. В итоге рассердившаяся женщина взяла подушку и задушила соседа.

В правоохранительных органах выяснили, что смерть пожилого мужчины наступила в результате асфиксии. На данный момент старушка задержана, ей грозит обвинение в убийстве.

Как сообщал УНИАН, в Москве слесарь подозревается в изнасиловании и последующем убийстве пожилой женщины.