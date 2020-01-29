В России море изменило свой цвет в кровавый (видео)

По словам свидетелей, море воняет фенолом – токсичным веществом, которое используют в химической промышленности.

Жители Новороссийска (РФ) массово жалуются на отвратимый запах с берегов и фиксируют изменение цвета моря – из голубого в темно-кровавый.

Видео необычного окраса воды выложили в сеть 29 января.

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По словам свидетелей, море воняет фенолом – токсичным веществом, которое используют в химической промышленности.

Местные СМИ пока не получили официального ответа от властей относительно события.

Как сообщал УНИАН, ранее крымские оккупанты утверждали, что часть Симферопольского района 8 января осталась без света из-за кота, который попал внутрь масляного выключателя.