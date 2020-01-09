Обесточивание половины района в Симферополе оккупанты объяснили котом

В Крыму, несмотря на запуск четвертной линии российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света.

Оккупанты утверждают, что часть Симферопольского района 8 января осталась без света из-за кота, который попал внутрь масляного выключателя.

Об этом сообщает Крым.Реалии

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По информации коммунальщиков, света не было у 475 абонентов с 19.13 до 20.50. Сейчас повреждения устранены.

Отмечается, что в Крыму, несмотря на запуск четвертной линии российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света.

С декабря 2015-го Украина прекратила электроснабжение оккупированного Россией полуострова из-за повреждения электроопоры на Херсонщине.

Сейчас электричество в Крым поставляется путем собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Крыму произошло новое ЧП - море у берегов Керчи затянуло пленкой из нефтепродуктов.