Власти РФ отказались помогать с похоронами одиозного протоиерея РПЦ Чаплина

Друзья и родственники Чаплина просили помочь с похоронами, однако их обращение проигнорировали.

Официальные российские структуры отказались помогать с организацией похорон одиозного протоиерея Всеволода Чаплина, которые проходят в Москве в среду, 29 января.

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Об этом в ходе церемонии прощания сообщил историк, экс-замминистра иностранных дел Федор Шелов-Коведяев, передает «Московский комсомолец».

По его словам, друзья и родственники Чаплина просили помочь с похоронами, однако их обращение проигнорировали. В итоге организацией церемонии занимались всего несколько человек из ближайшего окружения протоиерея.

Панихида и прощание с Чаплиным проходят в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Позже в среду там пройдет погребение.

Как сообщал УНИАН, скандально известный лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров высмеял одиозного священника Русской православной церкви, протоиерея Всеволода Чаплина, который умер 26 января на 52-м году жизни.

Напомним, Чаплин известен активной общественной и медийной деятельностью, вызывавшей неоднозначную реакцию. Также он известен резонансными высказываниями по различным вопросам. К примеру, он критиковал научное мировоззрение, называл Путина «примером доброты и нравственности в политике», поддерживал военную операцию РФ в Сирии и политические убийства.