Если школа далеко: депутат РФ посоветовала родителям отдать детей в интернат

Депутат от "Единой России" напомнила, что в СССР существовали школы-интернаты специально для детей из сельской местности, где ребенок жил шесть дней в неделю.

Свердловский депутат Людмила Боронина, представляющая в местной думе фракцию «Единая Россия», посоветовала родителям, которые живут в населенных пунктах, где нет школ, отправлять своих детей в интернат.

Об этом сообщает газета «Вечерние ведомости».

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На заседании комитета по социальной политике думы Полевского городского округа обсуждался вопрос организации бесплатного школьного автобуса в город Полевой из соседнего поселка Красная горка, где нет своего детского образовательного учреждения и редко ходит рейсовый общественный транспорт. Многим местным школьникам приходится ежедневно ходить на занятия по четыре километра в одну сторону вдоль автомобильной трассы.

По словам Борониной, в СССР существовали школы-интернаты специально для детей из сельской местности, где ребенок жил шесть дней в неделю.

«У нас есть на территории коррекционная школа, она временно на ремонте, здание муниципальное, отапливается. Может нам рассмотреть вопрос интерната для сельских детей, у родителей которых нет возможности их возить?» - сказала она.

По данным издания, собравшиеся возмутились таким высказывание женщины.

Людмила Боронина представляет в местной думе фракцию «Единая Россия». В партии она координирует проект «Крепкая семья».