Российские силовики заявили о предотвращении вооруженного нападения в школе, которое готовили трое подростков

Подростки даже начали заранее оттачивать боевые навыки, стреляя в гаражах из пневматического пистолета, заявили в МВД РФ.

Российские силовики отчитались о предотвращении вооруженного нападения ("скулшутинг" - УНИАН), которое готовили трое школьников в своем учебном заведении.

Об этом сообщили в управлении МВД РФ по Костромской области.

В сообщении сказано, что изначально была получена информация о 15-летнем подростке, который увлекся экстремистскими идеями. Он постил у себя на странице в соцсети запрещенные материалы и "явно проявлял интерес к движению колумбайна" (так называлась школа в США, в которой ее же ученики устроили стрельбу с 13 погибшими - УНИАН).

"Дальнейшая проверка показала, что подросток собрал группу единомышленников из числа своих одноклассников, с которыми всерьез обсуждал проведение акции "скулшутинга" в родной" школе. Банальные проблемы, вызванные конфликтом в коллективе или получением незаслуженной, по их мнению, оценки рассматривалась друзьями через призму закупки дробовиков и кровавой мести обидчикам. Подростки даже начали заранее оттачивать боевые навыки, стреляя в гаражах из пневматического пистолета", - говорится в сообщении.

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В МВД отметили, что уже установлены все участники группы, у них проведены обыски и изъяты компьютеры и сотовые телефоны, содержащие переписки с обсуждениями планировавшейся в этом году акции.

"Семьи подростков взяты сотрудниками на особый контроль. С детьми и взрослыми проведены профилактические беседы. Аналогичная работа проводится и в образовательном учреждении с целью установления причин, способствующих формированию подобных идей у учащихся школы", - заявили российские силовики.

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Как сообщал УНИАН, ранее в российском Кирове удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ. Известно, что один из учащихся интересовался темой школьного насилия и планировал атаку с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства.