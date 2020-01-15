В РФ мужчина, ругаясь с женой, выстрелил из ружья в их дочь

Его задержали "по горячим следам".

В России мужчину подозревают в покушении на убийство собственной дочери.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на управление Следственного комитета РФ по Республике Алтай, мужчина выстрелил в дверь, за которой находилась девочка и серьезно ранил ее. По факту инцидента, произошедшего 12 января, следователи возбудили уголовное дело.

"41-летний житель Турочака, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взял с собой гладкоствольное охотничье ружье и пошел выяснять отношения с женой. Ранее она вместе с их совместными детьми ушла жить к своим родителям и подала документы на развод. Увидев мужа с оружием, женщина заперлась в квартире. Он знал, что в доме находятся дети и, несмотря на это, выстрелил во входную дверь и попал собственную 13-летнюю дочь, причинив ей проникающее огнестрельное ранение грудной клетки. На этом мужчина не остановился, и со двора еще дважды открыл огонь по окнам, после чего скрылся", - говорится в сообщении.

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Раненую девочку для оказания медпомощи доставили в районную больницу. Ее отца задержали "по горячим следам". Продолжается расследование.

Как сообщал УНИАН, в Саратовской области России пятилетний ребенок случайно застрелил собственного отца.