Каждый четвертый россиянин допускает вооруженный конфликт России с соседней страной – опрос

В опросе, проведенном 12 - 18 декабря 2019 года, приняли участие 1608 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах РФ.

Каждый четвертый россиянин допускает в 2020 году вооруженный конфликт России с какой-то из соседних стран.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса «Ожидания от 2020 года» Левада-центра, имеющиеся в распоряжении УНИАН.

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На вопрос, возможен ли вооруженный конфликт с какой-то из соседних стран, 3% опрошенных ответили «определённо да», 20% - «скорее да». При этом 45% дали ответ «скорее нет», 22% - «определено нет». Затруднились с ответом – 11%.

При этом допускают войну с США/НАТО 14% участников опроса, противоположного мнения придерживают 75%. Затруднились с ответом 11%.

Кроме этого, 49% респондентов допускают экономический кризис. Не ожидают такого развития событий 42%. Ответили «не знаю» - 10%.

Также 13% опрошенных допускают государственный переворот в России. Не ожидают такого развития событий 87%. Ответили «не знаю» - 10%.

45% участников соцопроса допускают массовые волнения и протесты населения. Не ожидают такого развития событий 47%. Ответили «не знаю» - 8%.

Опрос проведен 12 - 18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.