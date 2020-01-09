Били молотком и ножом: в России школьница вместе с любовником жестоко убила мать

Потерпевшей удалось позвонить подруге, однако от полученных травм женщина скончалась в больнице.

В Омской области России 15-летняя школьница и ее 18-летний друг убили мать девушки, которая застала парочку в постели.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Омской области.

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Отмечается, что в Омске в ночь на 31 декабря 2019 года между женщиной, ее 15-летней дочерью и 18-летним юношей произошел конфликт.

В результате молодой человек нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь множество раз ударила мать молотком и ножом по голове и телу.

Потерпевшей удалось позвонить подруге, которая вызвала скорую помощь, однако в больнице от полученных травм женщина скончалась.

Девушка и ее друг задержаны, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщал УНИАН, в российском Ульяновске трехлетний мальчик погиб, играя в прятки. Ребенок спрятался в кровати-трансформере. Малыша нашли уже мертвым.