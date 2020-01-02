Отпраздновали: в оккупированном Крыму семья россиян застряла в грязи

Пострадавшими оказались жители Новосибирска. В медицинской помощи пассажиры не нуждались.

Российские туристы с ребенком 1 января на авто застряли в размытом грунте на лесной дороге Бахчисарайского района.

Об этом сообщает Радио Свобода. Крым Реалии со ссылкой на комментарий спасателей.

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«Самостоятельно выехать и продолжить движение автомобиль Renault не смог. Необходима помощь спасателей в эвакуации людей, в частности ребенка 2007 года рождения, из лесной зоны», – говорится в сообщении местных спасателей.

Пострадавшими оказались жители Новосибирска. Медицинской помощи пассажиры не нуждались.

Как сообщал УНИАН, в аннексированный Симферополь прибыл первый поезд из Москвы. В честь события оккупационная власть устроила целое шоу, которое в сети высмеяли.